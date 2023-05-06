Оксана Самойлова пожаловалась на свои нервы из-за операции мамы

"Суперновость! Мама сделала операцию. Я весь день была на нервах. Но все хорошо! Мама чувствует себя великолепно. Скоро я покажу нашу новую бабу[шку]", - сообщила Самойлова.

Жена рэпера Джигана поддерживает близкие отношения с родной мамой. Родственники часто путешествуют вместе. По словам Самойловой, ее супруг так привязан к свекрови, что часто просит взять ее в отпуск с детьми. Самойлова не раз признавалась, что старается следить не только за своим питанием, но и направлять близких на пути к здоровому образу жизни: в 2022 году блогер посадила маму на диету. Женщина должна была на три месяца похудеть на 15 кг, чтобы получить от Самойловой дорогостоящий подарок.