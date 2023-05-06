Оксана Самойлова пожаловалась на свои нервы из-за операции мамы
Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала в Instagram, что переживала из-за операции мамы Евгении. Самойлова не уточнила, о какой операции идет речь, однако отметила, что скоро покажет "новую бабу", вероятно, подразумевая пластику.
"Суперновость! Мама сделала операцию. Я весь день была на нервах. Но все хорошо! Мама чувствует себя великолепно. Скоро я покажу нашу новую бабу[шку]", - сообщила Самойлова.
Жена рэпера Джигана поддерживает близкие отношения с родной мамой. Родственники часто путешествуют вместе. По словам Самойловой, ее супруг так привязан к свекрови, что часто просит взять ее в отпуск с детьми. Самойлова не раз признавалась, что старается следить не только за своим питанием, но и направлять близких на пути к здоровому образу жизни: в 2022 году блогер посадила маму на диету. Женщина должна была на три месяца похудеть на 15 кг, чтобы получить от Самойловой дорогостоящий подарок.
Сейчас Самойлова вместе с Джиганом и детьми находится в Африке.
Ранее Оксана Самойлова заявила, что с семьей отдыхает в "любимом отеле Барака Обамы".