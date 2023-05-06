Эксперт объяснила, почему Пугачева изменилась внешне

«Алла Борисовна, по всей видимости, много лет назад ввела в подбородок полимерный гель. Десять-двадцать лет назад увеличение подбородка было в тренде. Считалось, что таким образом можно скрыть возрастные изменения, уменьшить проявление птоза, сделать лицо более узким и вытянутым. Сейчас она несколько похудела и ее подбородок стал еще более острым», - сказала Байрамукова.