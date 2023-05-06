Эксперт объяснила, почему Пугачева изменилась внешне
Многие заметили, что за последнее время Алла Пугачева сильно изменилась внешне. Мадина Байрамукова, косметолог, прокомментировала журналистам «Московского Комсомольца» эту ситуацию.
«Алла Борисовна, по всей видимости, много лет назад ввела в подбородок полимерный гель. Десять-двадцать лет назад увеличение подбородка было в тренде. Считалось, что таким образом можно скрыть возрастные изменения, уменьшить проявление птоза, сделать лицо более узким и вытянутым. Сейчас она несколько похудела и ее подбородок стал еще более острым», - сказала Байрамукова.
Кроме того, по мнению эксперта, заметны следы давних коррекций внешности, тех времен, когда косметология и пластическая хирургия была еще не слишком развита.
«У Аллы сейчас не лучшее состояние кожи, отечно-птозные проявления очень заметны. Видно, что она продолжает исправлять ошибки молодости. На ее лице заметны остатки филеров-наполнителей. Ей сейчас нужно поддерживать свою кожу с помощью косметологии, инъекций и аппаратных процедур, - говорит Мадина.
Косметолог считает, что Примадонна выглядит на свой возраст. У нее не та генетика, которая позволяет в 70 выглядеть на 50. Поэтому следует просто принять свои годы.
На прощании с Юдашкиным Алла Борисовна держалась стойко, не скрывалась от камер, только надела темные очки, однако по пути к месту захоронения Пугачеву уже под руки поддерживали мужчина и женщина.