Баста резко высказался в адрес своих коллег по «Голосу»

Василий Вакуленко, известный публике под сценическим псевдонимом Баста, позволил себе невежливый выпад в сторону своих соратников - наставников в шоу «Голос» Полины Гагариной, Владимира Преснякова и Антона Беляева.

«Коллеги, хочу напомнить, что у вас есть еще возможность хоть какую-то пользу принести», — заявил рэпер.

Речь шла о том, что Гагарина, Пресняков и Беляев по правилам проекта все еще могут спасти выбывших участников, хотя его команда уже завершила выступление.

Как отмечает gazeta.ru, Баста уже признавался, что конфликты происходят из-за того, что он не выбирает выражений и может высказаться достаточно обидно. А потом ему приходится просить прощения за свои слова.