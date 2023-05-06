Баста резко высказался в адрес своих коллег по «Голосу»
Василий Вакуленко, известный публике под сценическим псевдонимом Баста, позволил себе невежливый выпад в сторону своих соратников - наставников в шоу «Голос» Полины Гагариной, Владимира Преснякова и Антона Беляева.
«Коллеги, хочу напомнить, что у вас есть еще возможность хоть какую-то пользу принести», — заявил рэпер.
Речь шла о том, что Гагарина, Пресняков и Беляев по правилам проекта все еще могут спасти выбывших участников, хотя его команда уже завершила выступление.
Как отмечает gazeta.ru, Баста уже признавался, что конфликты происходят из-за того, что он не выбирает выражений и может высказаться достаточно обидно. А потом ему приходится просить прощения за свои слова.
А певица Полина Гагарина набросилась с кулаками на рэпера Басту время съемок шоу «Голос» на Первом канале, поскольку тот назвал ее «сумасшедшей».