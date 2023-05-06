В Германии прошли протесты из-за выступлений Нетребко

В Гессенском государственном театре Висбаден в Германии проходит Ежегодный музыкальный фестиваль. Фестиваль посвящен политическим заключенным по всему миру. Нетребко исполнит оперу Джузеппе Верди «Набукко», - пишет

gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов и зарубежной прессы.

В частности, оппозиция обратила внимание на слова оперы: «Лети, мысль, на золотых крыльях». Речь идет об иудеях, которые плачут в вавилонском плену о потерянной родине. На протесты вышли более 200 человек, а украинские коллективы отказались выступать на фестивале.

Уве Эрик Лаунэфенберг, художественный руководитель Гессенского государственного театра, заявил, что у политиков нет права запрещать певцов.

«Анна Нетребко сталкивается с подобными обвинениями с начала войны на Украине и, естественно, ей тяжело. И тем не менее, она продолжает творить свое искусство, и это у нее получается великолепно», — сказал он.