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В Германии прошли протесты из-за выступлений Нетребко

В Гессенском государственном театре Висбаден в Германии проходит Ежегодный музыкальный фестиваль. Фестиваль посвящен политическим заключенным по всему миру. Нетребко исполнит оперу Джузеппе Верди «Набукко», - пишет

В Германии прошли протесты из-за выступлений Нетребко
© РИА Новости

gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов и зарубежной прессы.

В частности, оппозиция обратила внимание на слова оперы: «Лети, мысль, на золотых крыльях». Речь идет об иудеях, которые плачут в вавилонском плену о потерянной родине. На протесты вышли более 200 человек, а украинские коллективы отказались выступать на фестивале.

Уве Эрик Лаунэфенберг, художественный руководитель Гессенского государственного театра, заявил, что у политиков нет права запрещать певцов.

«Анна Нетребко сталкивается с подобными обвинениями с начала войны на Украине и, естественно, ей тяжело. И тем не менее, она продолжает творить свое искусство, и это у нее получается великолепно», — сказал он.

Оперная певица Анна Нетребко произвела фурор на сцене в Австрии. По всей видимости, там забыли об опрометчивых заявлениях русской певицы. Артистка вернулась в прежний режим и теперь вновь гастролирует по разным странам и городам, где ее бойкотировали после начала спецоперации.

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