Сябитова: «Виртуальные слезы нарушают границы приличия»

«Есть вещи, которые, в моем понимании, нельзя делать. Соболезнования нужно лично выражать близким. Если это уместно и возможно, я звоню. Но у всех свои представления о правильном и нет, это их право. Для меня неприемлемо написать, поплакать и все. Это выглядит диковато. Есть традиции, есть границы приличия. И виртуальные слезы, я считаю, нарушают границы приличия», - объяснила телеведущая.