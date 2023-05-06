$76.82-1.7984.91-2.09

Сябитова: «Виртуальные слезы нарушают границы приличия»

Ушли из жизни знаменитые российские модельеры – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Представители отечественного шоу-бизнеса активно пишут соболезнования в социальных сетях, выкладывая видеоролики, где они рыдают на камеру.

Сябитова: «Виртуальные слезы нарушают границы приличия»
© РИА Новости

Лариса Гузеева резко осудила тех, кто выкладывал душещипательные ролики исключительно ради лайков, назвав подобное «пошлостью и гадостью».

Ее поддержала Роза Сябитова, - информирует портал woman.ru.

«Есть вещи, которые, в моем понимании, нельзя делать. Соболезнования нужно лично выражать близким. Если это уместно и возможно, я звоню. Но у всех свои представления о правильном и нет, это их право. Для меня неприемлемо написать, поплакать и все. Это выглядит диковато. Есть традиции, есть границы приличия. И виртуальные слезы, я считаю, нарушают границы приличия», - объяснила телеведущая.

На прощание с Вячеславом Зайцевым Сябитова не смогла попасть, о чем очень сожалеет. А вот к Валентину Юдашкину собирается пойти, но не для камер, а чтобы тихо попрощаться с кутюрье, помолиться у могилы, возложить цветы.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно во вторник, 2 мая. Советский и российский художник-модельер умер в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий