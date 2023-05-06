Сябитова: «Виртуальные слезы нарушают границы приличия»
Ушли из жизни знаменитые российские модельеры – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Представители отечественного шоу-бизнеса активно пишут соболезнования в социальных сетях, выкладывая видеоролики, где они рыдают на камеру.
Лариса Гузеева резко осудила тех, кто выкладывал душещипательные ролики исключительно ради лайков, назвав подобное «пошлостью и гадостью».
Ее поддержала Роза Сябитова, - информирует портал woman.ru.
«Есть вещи, которые, в моем понимании, нельзя делать. Соболезнования нужно лично выражать близким. Если это уместно и возможно, я звоню. Но у всех свои представления о правильном и нет, это их право. Для меня неприемлемо написать, поплакать и все. Это выглядит диковато. Есть традиции, есть границы приличия. И виртуальные слезы, я считаю, нарушают границы приличия», - объяснила телеведущая.
На прощание с Вячеславом Зайцевым Сябитова не смогла попасть, о чем очень сожалеет. А вот к Валентину Юдашкину собирается пойти, но не для камер, а чтобы тихо попрощаться с кутюрье, помолиться у могилы, возложить цветы.
О смерти Валентина Юдашкина стало известно во вторник, 2 мая. Советский и российский художник-модельер умер в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина.