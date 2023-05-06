Куценко высказался о влиянии санкций и ограничений на его жизнь
Гоша Куценко считает, что осложнившиеся отношения между странами сильно влияют на психику артистов. Таким образом и на нем лично отражаются санкции и ограничения, наложенные с начала военной операции на Украине.
Отсутствие зарубежных поездок актера волнует в меньшей степени. Куценко востребован, у него гастроли по всей России, так что по рабочим делам вопросов нет. Но психологическое давление он ощущает сильно, - пишет СтарХит
«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — признался актер в журналистам АИФ.
Ранее российский актер Гоша Куценко пожаловался на то, что стало сложно создавать «пристойные» сценарии, так как вкус кинозрителей стал более «развращенным».
«В написании сценария нужно уметь обходиться хорошими, чистыми приемами. Избегать пошлости, не бить ниже пояса. Это такой олимпийский спорт: здесь ногами нельзя, локтями нельзя, в глаза нельзя бить ни сексом, ни крепкими выражениями», — подытожил заслуженный артист России.