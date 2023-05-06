Куценко высказался о влиянии санкций и ограничений на его жизнь

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — признался актер в журналистам АИФ.