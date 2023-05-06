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Суд признал законным арест денежных средств на счетах Блиновской

Наложение арестов на денежные средства блогера Елены Блиновской и ее мужа, бизнесмена Алексея Блиновского, признано законным, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, накануне прошло заседание Пресненского районного суда города Москвы.

Суд признал законным наложение арестов на денежные средства супругов, находящиеся на счетах Россельхозбанка, Альфа-банка и других кредитных организаций, отметила собеседница агентства.

Точная сумма арестованных средств не уточняется. Предположительно, на шести счетах находились сотни миллионов рублей.

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Напомним, что ранее против Блиновской было заведено уголовное дело о неуплате около 1 млрд рублей налогов.

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