В Петербурге отменили восемь раз переносившийся концерт Валерия Меладзе

В Петербурге отменено выступление Валерия Меладзе, намеченное на 30 июня, сообщает KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятия.

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Валерий Меладзе должен был выступить на крыше площадки Roof Fest еще до пандемии. Но потом начался коронавирус, ввели ограничения на массовые мероприятия, и концерт перенесли.

Эпидемиологическая обстановка была нестабильной. Организаторы, когда ограничения ослабляли, объявляли новую дату выступления, но по стечению обстоятельств, когда она подходила, город вновь оказывался под жесткими антиковидными требованиями, касающимися рассадки и числа зрителей в зале.

В итоге концерт переносили восемь раз. Окончательная дата была назначена на 30 июня, но, как выяснили журналисты, информация выступлении Меладзе неожиданно пропала из афиши мероприятий площадки. Зрителям предлагают вернуть деньги за билеты.

С чем связана отмена концерта, организаторы не сообщили.