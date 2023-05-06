Асмус сообщила, что съехала от Харламова

«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!» — написала Асмус в микроблоге.

О том, что они с дочерью собираются переехать из особняка Харламова, актриса сообщила еще в апреле. Асмус продолжала жить в доме Харламова после развода. Экс-супруги проживали на разных этажах, а также там жила и мама юмориста, - рассказывает gazeta.ru.

Уже ни для кого не секрет, что сердце актрисы снова занято. Актером Романом Евдокимовым. Несколько недель назад первым селфи с возлюбленной поделился 28-летний Евдокимов, а теперь настал черед самой Асмус. Звезда выложила совместные фотографии с празднования своего дня рождения.