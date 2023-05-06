Асмус сообщила, что съехала от Харламова
Кристина Асмус сообщила, что переехала из дома бывшего мужа Гарика Харламова.
«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!» — написала Асмус в микроблоге.
О том, что они с дочерью собираются переехать из особняка Харламова, актриса сообщила еще в апреле. Асмус продолжала жить в доме Харламова после развода. Экс-супруги проживали на разных этажах, а также там жила и мама юмориста, - рассказывает gazeta.ru.
Уже ни для кого не секрет, что сердце актрисы снова занято. Актером Романом Евдокимовым. Несколько недель назад первым селфи с возлюбленной поделился 28-летний Евдокимов, а теперь настал черед самой Асмус. Звезда выложила совместные фотографии с празднования своего дня рождения.