В Москве началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным проходит сегодня на Троекуровском кладбище, где собрались многочисленные поклонники модельера и журналисты. Представители Росгвардии следят за порядком.

"Счастье было с ним работать и с ним дружить, - делятся поклонники. - Недаром ничего плохого о нем никто не сказал, настолько обаятельный был человек".

"Валентин Юдашкин был человеком очень мирным, спокойным, - поделился пришедший на прощание стилист Сергей Зверев. - Мы приходили к нему в гости. Там, где он был, всегда были мир и доброта. Спасибо тебе, Валя!"

Напомним, всемирно известный модельер скончался 2 мая после продолжительной болезни.