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В Москве началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным проходит сегодня на Троекуровском кладбище, где собрались многочисленные поклонники модельера и журналисты. Представители Росгвардии следят за порядком.

В Москве началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным
© Российская Газета

"Счастье было с ним работать и с ним дружить, - делятся поклонники. - Недаром ничего плохого о нем никто не сказал, настолько обаятельный был человек".

"Валентин Юдашкин был человеком очень мирным, спокойным, - поделился пришедший на прощание стилист Сергей Зверев. - Мы приходили к нему в гости. Там, где он был, всегда были мир и доброта. Спасибо тебе, Валя!"

В траурный зал, куда прессу не пускают, прошли артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, актер Владимир Машков, певцы Надежда Бабкина и Николай Басков. Приехал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, всемирно известный модельер скончался 2 мая после продолжительной болезни.

Похоронят Юдашкина рядом с актером Борисом Клюевым, певицей Бэлой Руденко, кинорежиссером Александром Стефановичем.

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