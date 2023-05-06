В Москве началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным
Церемония прощания с Валентином Юдашкиным проходит сегодня на Троекуровском кладбище, где собрались многочисленные поклонники модельера и журналисты. Представители Росгвардии следят за порядком.
"Счастье было с ним работать и с ним дружить, - делятся поклонники. - Недаром ничего плохого о нем никто не сказал, настолько обаятельный был человек".
"Валентин Юдашкин был человеком очень мирным, спокойным, - поделился пришедший на прощание стилист Сергей Зверев. - Мы приходили к нему в гости. Там, где он был, всегда были мир и доброта. Спасибо тебе, Валя!"
В траурный зал, куда прессу не пускают, прошли артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, актер Владимир Машков, певцы Надежда Бабкина и Николай Басков. Приехал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, всемирно известный модельер скончался 2 мая после продолжительной болезни.
Похоронят Юдашкина рядом с актером Борисом Клюевым, певицей Бэлой Руденко, кинорежиссером Александром Стефановичем.