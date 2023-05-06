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Пугачева приехала на похороны Юдашкина

На похороны российского модельера Валентина Юдашкина приехала российская певица Алла Пугачева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На похороны Валентина Юдашкина приехала Алла Пугачева. На переднем сидении сидит ее помощница Елена Чупракова», — подчеркнул корреспондент агентства.

По его словам, на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным присутствуют артист Владимир Винокур, телеведущий Леонид Якубович, российский певец Александр Буйнов и другие медийные личности. Также на похоронах присутствует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Троекуровском кладбище началось прощание с Юдашкиным

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. После известий о смерти модельера, Пугачева вернулась в Россию.

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