Сотрудник обокрал свекра Алсу на большую сумму

Рафаэл Абрамов, свекр певицы Алсу, является собственником ресторана «Башкортостан» в Орликовом переулке столицы. Недавно сотрудник ресторана воспользовавшись служебным положением, похитил из заведения большую сумму денег.

Рафаэл Абрамов обратился в полицию, - пишет «Вечерняя Москва». Точная сумма украденного, правда, не озвучивалась публично. Журналисты предполагают, что ущерб может составлять даже несколько миллионов. Алсу и ее близкие от дополнительных комментариев отказываются.