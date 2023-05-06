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Сотрудник обокрал свекра Алсу на большую сумму

Рафаэл Абрамов, свекр певицы Алсу, является собственником ресторана «Башкортостан» в Орликовом переулке столицы. Недавно сотрудник ресторана воспользовавшись служебным положением, похитил из заведения большую сумму денег.

Сотрудник обокрал свекра Алсу на большую сумму
© РИА Новости

Рафаэл Абрамов обратился в полицию, - пишет «Вечерняя Москва». Точная сумма украденного, правда, не озвучивалась публично. Журналисты предполагают, что ущерб может составлять даже несколько миллионов. Алсу и ее близкие от дополнительных комментариев отказываются.

Ранее певец Александр Серов признался, что простил обокравшую его домработницу. Артист подчеркнул, что удивлен поступком женщины, так как он предоставлял благотворные условия для работы — вовремя выплачивал зарплату, а также премировал работников.

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