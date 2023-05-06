Гузеева возмутилась публичными рыданиями звезд на похоронах

Лариса Гузеева, не стесняясь в выражениях, высказалась в адрес известных артистов из-за публичной скорби на прощании с Валентином Юдашкиным.

Телеведущая в микроблоге сообщила, что не поддерживает моду на публичные стенания, более того, считает ее отвратительной. Тем более, что потом звезды выкладывают видеоролики с собой, скорбящими, в широкий доступ.

Актриса убеждена, что за подобными перфомансами ничего, кроме самолюбования не кроется. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость!», - констатировала Гузеева.