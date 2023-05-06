$76.82-1.7984.91-2.09

Гузеева возмутилась публичными рыданиями звезд на похоронах

Лариса Гузеева, не стесняясь в выражениях, высказалась в адрес известных артистов из-за публичной скорби на прощании с Валентином Юдашкиным.

Гузеева возмутилась публичными рыданиями звезд на похоронах
© globallookpress.com

Телеведущая в микроблоге сообщила, что не поддерживает моду на публичные стенания, более того, считает ее отвратительной. Тем более, что потом звезды выкладывают видеоролики с собой, скорбящими, в широкий доступ.

Актриса убеждена, что за подобными перфомансами ничего, кроме самолюбования не кроется. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость!», - констатировала Гузеева.

Похоронят Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище. Кутюрье не один год боролся с раком пищевода и все-таки не смог его победить. Ради прощания с Валентином из эмиграции вернулась Алла Пугачева.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий