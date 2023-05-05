Митя Фомин признался в многолетнем буллинге

«Мне пишет очень много заикающихся людей с вопросами, что я такого сделал, почему стал заикаться заметно меньше, какие тренинги прошел… Я отвечаю так: это тренинг имени себя. Тут важную роль играет твоя уверенность в том, что ты делаешь. И вокальная практика в моем случае незаменима. Когда люди поют, они не заикаются», — рассказал Фомин.