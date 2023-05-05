Митя Фомин признался в многолетнем буллинге
В многолетнем буллинге из-за заикания признался в специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для VK певец Митя Фомин.
«Для меня с детства заикание было темой абсолютно неприкосновенной, потому что с этим сложно жить. В школьные годы родители затаскали меня по каким-то бабкам-повитухам, логопедам… Было очень сложно, потому что детский буллинг самый жестокий. Меня много лет передразнивали, и мне было физически тяжело, психологически неприятно», — рассказал артист.
Недавно Фомин принял участие в юмористическом шоу, где ведущие позволили себе шутки в отношении его речи. Певец воспринял это спокойно, потому что уверен: со стороны некрасиво выглядели они, а не он.
Артист рассказал, что много занимался своей речью и даже разработал специальную методику по избавлению от заикания, благодаря чему сейчас особенности речи при разговоре с ним почти незаметны.
«Мне пишет очень много заикающихся людей с вопросами, что я такого сделал, почему стал заикаться заметно меньше, какие тренинги прошел… Я отвечаю так: это тренинг имени себя. Тут важную роль играет твоя уверенность в том, что ты делаешь. И вокальная практика в моем случае незаменима. Когда люди поют, они не заикаются», — рассказал Фомин.
Певец подчеркнул, что никогда не использовал для борьбы с заиканием какие-либо медицинские препараты.
Фомин привел пример упражнения, которое может помочь людям с заиканием.
«Нужно разговаривать громко и не торопясь, помогать себе жестикуляцией. Нужно быть чуть-чуть актером. Потому что как только ты начинаешь играть, ты забываешь о том, что куда-то торопишься», — поделился опытом он.
Ранее в травле уличила российских космонавтов актриса Юлия Пересильд, исполнительница главной роли в фильме «Вызов», ради съемок которого она летала в космос.