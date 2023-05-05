$78.61-0.6987.00-0.58

Митя Фомин признался в многолетнем буллинге

В многолетнем буллинге из-за заикания признался в специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для VK певец Митя Фомин.

Митя Фомин признался в многолетнем буллинге
© Мослента

«Для меня с детства заикание было темой абсолютно неприкосновенной, потому что с этим сложно жить. В школьные годы родители затаскали меня по каким-то бабкам-повитухам, логопедам… Было очень сложно, потому что детский буллинг самый жестокий. Меня много лет передразнивали, и мне было физически тяжело, психологически неприятно», — рассказал артист.

Недавно Фомин принял участие в юмористическом шоу, где ведущие позволили себе шутки в отношении его речи. Певец воспринял это спокойно, потому что уверен: со стороны некрасиво выглядели они, а не он.

Артист рассказал, что много занимался своей речью и даже разработал специальную методику по избавлению от заикания, благодаря чему сейчас особенности речи при разговоре с ним почти незаметны.

«Мне пишет очень много заикающихся людей с вопросами, что я такого сделал, почему стал заикаться заметно меньше, какие тренинги прошел… Я отвечаю так: это тренинг имени себя. Тут важную роль играет твоя уверенность в том, что ты делаешь. И вокальная практика в моем случае незаменима. Когда люди поют, они не заикаются», — рассказал Фомин.

Певец подчеркнул, что никогда не использовал для борьбы с заиканием какие-либо медицинские препараты.

Фомин привел пример упражнения, которое может помочь людям с заиканием.

«Нужно разговаривать громко и не торопясь, помогать себе жестикуляцией. Нужно быть чуть-чуть актером. Потому что как только ты начинаешь играть, ты забываешь о том, что куда-то торопишься», — поделился опытом он.

Ранее в травле уличила российских космонавтов актриса Юлия Пересильд, исполнительница главной роли в фильме «Вызов», ради съемок которого она летала в космос.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий