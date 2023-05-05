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Концерты Пелагеи в Сербии перенесли в связи с трагическими событиями в стране

Посольство России в Белграде выразило соболезнования в связи со случаями стрельбы в Сербии, повлекшими большое количество жертв, и объявило об отмене концертов Пелагеи, запланированных на 9 и 10 мая в республике. Об этом в пятницу в своем видеообращении сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Концерты Пелагеи в Сербии отменили
© РИА Новости

"Когда вся братская Сербия скорбит, российская сторона не может не разделять ее горе. В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, запланированные ранее на 9 и 10 мая в Белграде и Нови-Саде. О новой дате выступлений будет сообщено дополнительно. Мы обязательно споем наши любимые песни вместе, когда боль утраты немного утихнет", - говорится в заявлении Боцан-Харченко, опубликованном в Telegram-канале посольства.

"Позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования от президента Российской Федерации [Владимира Путина] и правительства РФ, от посольства [РФ в Белграде] и от своего имени в связи с беспрецедентными событиями, которые произошли в Сербии. Беспрецедентные, невероятные, ужасающие события, ведь мы говорим о потере молодых жизней", - подчеркнул посол в своем видеообращении.

Видео дня

Боцан-Харченко отметил, что вся Россия скорбит вместе с Сербией, "принимая во внимание особые дружеские отношения, взаимную любовь и партнерство" двух стран.

"Желаем скорейшего выздоровления и силы духа пострадавшим и выражаем глубочайшие соболезнования и поддержку семьям погибших", - отметил Боцан-Харченко.

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. В результате стрельбы погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения, сейчас они находятся в больнице. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний мальчик пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. Позже Вучич заявил, что стрелявший будет помещен в психиатрическую больницу, так как он не может нести уголовную ответственность в силу юного возраста.

В ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 8 человек, были ранены 14. После продолжительной погони стрелявший был задержан. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. В Сербии объявлен трехдневный траур.

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