Концерты Пелагеи в Сербии отменили

"Когда вся братская Сербия скорбит, российская сторона не может не разделять ее горе. В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, запланированные ранее на 9 и 10 мая в Белграде и Нови-Саде. О новой дате выступлений будет сообщено дополнительно. Мы обязательно споем наши любимые песни вместе, когда боль утраты немного утихнет", - говорится в заявлении Боцан-Харченко, опубликованном в Telegram-канале посольства.



"Позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования от президента Российской Федерации [Владимира Путина] и правительства РФ, от посольства [РФ в Белграде] и от своего имени в связи с беспрецедентными событиями, которые произошли в Сербии. Беспрецедентные, невероятные, ужасающие события, ведь мы говорим о потере молодых жизней", - подчеркнул посол в своем видеообращении.