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Концерты Пелагеи в Сербии будут перенесены

Концерты российской певицы Пелагеи, которые должны были пройти в Сербии по случаю Дня Победы, будут перенесены в связи с двумя трагическими случаями, которые произошли в республике на этой неделе. Об этом сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в видеообращении в Telegram-канале Русского дома в Белграде.

Концерты Пелагеи в Сербии будут перенесены
© Российская Газета

"Страшные трагедии, постигшие Сербию, наполнили сердца братского русского народа большой печалью и болью", - говорится в описании под видео. "Когда страдает вся братская Сербия, Россия разделяет с ней горе", - заявили в Русском доме.

"В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Республике Сербия и Русский дом в Белграде уполномочены официально уведомить о решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, которые должны были пройти 9 и 10 мая в Белграде и Нови-Саде", - рассказали в представительстве.

Сообщается, что о новых датах будет объявлено дополнительно.

В Сербии 3 мая семиклассник открыл стрельбу из двух пистолетов в школе, убив девять и ранив еще семь человек. Уже вечером 4 мая, накануне трехдневного национального траура, недалеко от города Младеновац 21-летний мужчина расстрелял местных жителей, восемь человек убиты, 13 ранены. Вучич назвал случившееся терактом и нападением на всю страну.

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