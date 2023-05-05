Концерты Пелагеи в Сербии будут перенесены

Концерты российской певицы Пелагеи, которые должны были пройти в Сербии по случаю Дня Победы, будут перенесены в связи с двумя трагическими случаями, которые произошли в республике на этой неделе. Об этом сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в видеообращении в Telegram-канале Русского дома в Белграде.

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"Страшные трагедии, постигшие Сербию, наполнили сердца братского русского народа большой печалью и болью", - говорится в описании под видео. "Когда страдает вся братская Сербия, Россия разделяет с ней горе", - заявили в Русском доме.

"В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Республике Сербия и Русский дом в Белграде уполномочены официально уведомить о решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, которые должны были пройти 9 и 10 мая в Белграде и Нови-Саде", - рассказали в представительстве.

Сообщается, что о новых датах будет объявлено дополнительно.