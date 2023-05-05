Собчак поручилась за задержанных Беркович и Петрийчук

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что подписала поручительство за подозреваемых в оправдании терроризма театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

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«Подписала поручительство за Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, а также открытое письмо в их поддержку. Бред, самодурство, дремучая необразованность», — высказалась Собчак.

Она считает, что спектакль «Финист — Ясный сокол», который поставили Беркович и Петрийчук, несет антитеррористический посыл. Собчак отметила, что в постановке показывается механизм вербовки женщин в подобные группировки.

По словам матери Беркович Елены Эфрос, дело против ее дочери завели из-за спектакля «Финист — Ясный сокол», поставленной по пьесе Петрийчук. Героини пьесы — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию женщины.