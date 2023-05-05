Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева намерена посетить похороны модельера Валентина Юдашкина. Соответствующую информацию публикует в своем Telegram-канале издание РБК.

Певица Лайма Вайкуле сообщила, что артистка планирует прийти на церемонию прощания с дизайнером.

«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?", — процитировала Вайкуле слова Пугачевой.

Известно, что дата прощания с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.