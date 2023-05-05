Стало известно о намерении Пугачевой посетить похороны Юдашкина
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева намерена посетить похороны модельера Валентина Юдашкина. Соответствующую информацию публикует в своем Telegram-канале издание РБК.
Певица Лайма Вайкуле сообщила, что артистка планирует прийти на церемонию прощания с дизайнером.
«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?", — процитировала Вайкуле слова Пугачевой.
Известно, что дата прощания с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище.
Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.
Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.