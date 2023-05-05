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Розенбаум перед Днем Победы попросил помогать ветеранам

Певец и музыкант Александр Розенбаум в беседе с РИА Новости перед Днем Победы попросил близких ветеранов заботиться о них и помогать им.

Розенбаум перед Днем Победы попросил помогать ветеранам
© РИА Новости

Розенбаум ответил, что многие ветераны еще живы, некоторым из них больше ста лет.

«Я им желаю здоровья, здравствования и хороших родственников. Потому что сегодня эти люди нуждаются в опеке. И, прежде всего, не государственной, хотя государство обязано их опекать. Но, прежде всего, в опеке своих близких, своих родных. Это очень важно для них», — сказал артист.

Всем россиянам он пожелал здоровья и мира.

«Мир и здоровье — это те вещи краеугольные, без которых все остальное теряет смысл. Поэтому и в сегодняшнее, не самое лучшее время с точки зрения мира, я все-таки этого мира людям желаю, потому что для счастливой человеческой жизни нужен мир и здоровье», — заключил он.

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