Розенбаум перед Днем Победы попросил помогать ветеранам

«Я им желаю здоровья, здравствования и хороших родственников. Потому что сегодня эти люди нуждаются в опеке. И, прежде всего, не государственной, хотя государство обязано их опекать. Но, прежде всего, в опеке своих близких, своих родных. Это очень важно для них», — сказал артист.