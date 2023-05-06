Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

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Отмечается, что Петросяну диагностировали стенокардию и назначили амбулаторное лечение.

При этом 4 мая Telegram-канал "Mash" писал, что Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако вскоре артист опроверг эту информацию, назвав свое пребывание в больнице "плановой проверкой".

В 2013 году юмористу сделали операцию по замене сердечного клапана в московском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.