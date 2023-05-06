Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Отмечается, что Петросяну диагностировали стенокардию и назначили амбулаторное лечение.
При этом 4 мая Telegram-канал "Mash" писал, что Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако вскоре артист опроверг эту информацию, назвав свое пребывание в больнице "плановой проверкой".
В 2013 году юмористу сделали операцию по замене сердечного клапана в московском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
Ранее жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на самочувствие из-за отравления. "Лежу дома, не смогу пойти с Ваганом (сын Брухуновой и Петросяна) сегодня в театр, настроение на нуле", - сказала она. Поклонники пожелали женщине скорейшего выздоровления.