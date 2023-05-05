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Раскрыта причина отсутствия Пугачевой на похоронах модельера Вячеслава Зайцева

Друг модельера Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов раскрыл причину отсутствия советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на похоронах кутюрье. Его комментарий приводит «Московский комсомолец».

Названа причина отсутствия Пугачевой на похоронах модельера Зайцева
© РИА Новости

По словам Хусаинова, исполнительница не смогла проститься с Зайцевым, который создавал для звезды концертные наряды, поскольку была занята решением собственных проблем. Кроме того, сыграло роль местоположение погребения.

«У нее своих проблем выше крыши. Ей нужно свои вопросы урегулировать. Сыграл роль и тот факт, что Вячеслава Михайловича хоронили далеко от Москвы. Хотя была возможность его отпеть в храме Христа Спасителя, а потом похоронить на Новодевичьем. Но сын решил по-другому», — объяснил собеседник издания.

Ранее сын Вячеслава Зайцева Егор высказал мнение о насильственной смерти отца. Мужчина предположил, что дизайнера могли отравить.

СМИ: Пугачева не прислала даже венок на похороны Зайцева

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, а также руководил фабрикой индпошива № 19.

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