Названа причина отсутствия Пугачевой на похоронах модельера Зайцева

«У нее своих проблем выше крыши. Ей нужно свои вопросы урегулировать. Сыграл роль и тот факт, что Вячеслава Михайловича хоронили далеко от Москвы. Хотя была возможность его отпеть в храме Христа Спасителя, а потом похоронить на Новодевичьем. Но сын решил по-другому», — объяснил собеседник издания.