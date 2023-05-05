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Внешний вид Niletto обеспокоил фанатов после концерта в Екатеринбурге

Внешний вид певца Niletto (настоящее имя Данила Прытков) обеспокоил фанатов после концерта в Екатеринбурге. Одна из зрительниц поделилась впечатлениями с kp.ru.

Внешний вид Niletto обеспокоил фанатов после концерта в Екатеринбурге
© Газета.Ru

Певец выступил перед матчем между ФК «Урал» и ЦСКА на «Екатеринбург Арене» на финале Кубка России. По словам посетительницы, она не узнала артиста.

«Он так быстро постарел. Вот ведь недавно приезжал в Екатеринбург. Такой молоденький был парнишка», — говорит она.

При этом новый образ звезды женщину устроил.

«Прическа его новая мне нравится — теперь такой темненький, брутальный. Мы всей семьей его музыку слушаем», — призналась она.

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