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Стало известно об уплате Кридом налоговых задолженностей

Telegram-канал SHOT сообщил, что певец Егор Крид выплатил все налоговые задолженности, чтобы «снять вопросы» со стороны ФНС. Канал утверждает, что всего за апрель Крид выплатил чуть больше миллиона рублей.

По словам источника SHOT, певец избавился от задолженностей на фоне массовых налоговых проверок блогеров. Собеседник канала добавил, что проверки, которые уже коснулись сотен знаменитостей, станут регулярными.

В последнее время несколько известных блогеров стали фигурантами дел об уклонении от уплаты налогов - это Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Елена Блиновская.

По версии следствия, Блиновская, которую прославили «марафоны желаний», оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блиновскую отправили под домашний арест

Митрошина в начале мая сообщила, что выплатила налоговую задолженность в 127 миллионов рублей.

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СМИ сообщали, что в ФНС создали специальный отдел для проверки всех блогеров, зарабатывающих более 50 миллионов рублей в год. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что налоговики «серьезно взялась за блогерское сообщество, долгие годы находившееся в тени».

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