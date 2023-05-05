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СМИ: Пугачева не прислала даже венок на похороны Зайцева

Певица Алла Пугачева, обязанная модельеру Вячеславу Зайцеву своим имиджем в 70-е годы, не приехала на прощание с кутюрье. Как сообщает «МК», она даже не отослала венок на его могилу.

СМИ: Пугачева не прислала даже венок на похороны Зайцева
© РИА Новости

Напомним, что сейчас Примадонна находится в Москве — она приехала, чтобы посетить церемонию прощания с другим известным модельером, Валентином Юдашкиным. Однако по какой-то причине она не стала провожать в последний путь Зайцева. Многие звезды, которые не смогли прибыть на похороны, отправили в знак уважения поминальные букеты, однако Пугачева не сделала и этого.

Модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни. Днем его доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением. Около 18:00 он скончался в отделении реанимации.

Церемония прощания состоялась 4 мая в подмосковном Щелково. Зайцева захоронили на Жегаловском кладбище.

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