СМИ: Пугачева не прислала даже венок на похороны Зайцева

Певица Алла Пугачева , обязанная модельеру Вячеславу Зайцеву своим имиджем в 70-е годы, не приехала на прощание с кутюрье. Как сообщает «МК», она даже не отослала венок на его могилу.

Напомним, что сейчас Примадонна находится в Москве — она приехала, чтобы посетить церемонию прощания с другим известным модельером, Валентином Юдашкиным. Однако по какой-то причине она не стала провожать в последний путь Зайцева. Многие звезды, которые не смогли прибыть на похороны, отправили в знак уважения поминальные букеты, однако Пугачева не сделала и этого.