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СМИ выяснили местонахождение пропавшего с «Первого канала» Борисова

Уже несколько месяцев как на «Первом канале» не выходит некогда рейтинговая программа «Пусть говорят». С тех пор ничего не слышно и о ее ведущем Дмитрии Борисове. Однако недавно стало известно, где сейчас находится знаменитый телеведущий, пишет «Комсомольская правда».

СМИ выяснили местонахождение пропавшего с «Первого канала» Борисова
© РИА Новости

После начала спецоперации «Пусть говорят» перестала выходить в эфир. В мае 2022 года она снова появилась в сетке «Первого канала», но ненадолго. Последние выпуски можно было увидеть перед Новым годом, с тех пор о судьбе программы и о ее ведущем ничего не было слышно.

Как оказалось, Дмитрий Борисов сейчас находится в Майами. Фотографией с ним поделилась героиня скандальных выпусков Светлана Малькова. Женщина прославилась после громкого развода с Романом Мальковым, который ушел от нее с четырьмя детьми к актрисе Анастасии Макеевой.

Весной 2022 года Светлана эмигрировала в США к новому бойфренду. Сейчас женщина отдыхает в Майами, где она и встретила Борисова. Вероятно, они пересеклись на спектакле «Евгений Онегин» с Борисом Смолкиным. Судя по внешнему виду, Борисов отлично себя чувствует. На фото он хорошо выглядит и явно рад встрече со Светланой.

Каким вернулось шоу «Пусть говорят» на Первый канал после долгого перерыва

Что конкретно делает телеведущий в Майами и надолго ли он туда уехал, неизвестно. Сам Дмитрий ничего не рассказывает. Также пока нет информации, вернется ли в эфир программа «Пусть говорят».

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