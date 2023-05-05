СМИ выяснили местонахождение пропавшего с «Первого канала» Борисова

Уже несколько месяцев как на «Первом канале» не выходит некогда рейтинговая программа «Пусть говорят». С тех пор ничего не слышно и о ее ведущем Дмитрии Борисове. Однако недавно стало известно, где сейчас находится знаменитый телеведущий, пишет «Комсомольская правда».

После начала спецоперации «Пусть говорят» перестала выходить в эфир. В мае 2022 года она снова появилась в сетке «Первого канала», но ненадолго. Последние выпуски можно было увидеть перед Новым годом, с тех пор о судьбе программы и о ее ведущем ничего не было слышно.

Как оказалось, Дмитрий Борисов сейчас находится в Майами. Фотографией с ним поделилась героиня скандальных выпусков Светлана Малькова. Женщина прославилась после громкого развода с Романом Мальковым, который ушел от нее с четырьмя детьми к актрисе Анастасии Макеевой.

Весной 2022 года Светлана эмигрировала в США к новому бойфренду. Сейчас женщина отдыхает в Майами, где она и встретила Борисова. Вероятно, они пересеклись на спектакле «Евгений Онегин» с Борисом Смолкиным. Судя по внешнему виду, Борисов отлично себя чувствует. На фото он хорошо выглядит и явно рад встрече со Светланой.