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Рэпер Китос отменил концерт из-за жалоб и гибели отца в спецоперации

Концерт читинских рэперов "Торба ТРБ" и Китос в Дульдурге Забайкальского края отменили из-за гибели отца Никиты Китоса, а также из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает "Чита.ру".

Рэпер Китос отменил концерт из-за жалоб и гибели отца в спецоперации
© Торба & Китос

Концерт должен был пройти 28 апреля. За несколько дней до концерта Никита Китос узнал, что его отец погиб в спецоперации России на Украине.

"Во-вторых, стали поступать жалобы, появились лишние вопросы. Поступали жалобы на администрацию Дульдургинского района и, соответственно, прокуратура Дульдургинского района вынесла предостережение о том, что не рекомендует допускать нас к выступлению в связи со сложившейся ситуацией и этими вопросами", - сказал он.

В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили, что надзорное ведомство отправило предостережение в дом культуры во избежание нарушений законодательства. Никита Китос также сообщил , что на него и "Торбу ТРБ" начали поступать жалобы в пропаганде воровской идеологии и демонстрации фашистской символики. По мнению музыканта, беспокойство вызывает логотип его лейбла.

"Никакой политической подоплеки он не имеет, он абсолютно коммерческий. Есть понятное ему объяснение — в нем зашифровано две буквы, A и N", - объяснил он, добавив, что никогда не состоял в запрещенных организациях.

Ранее сообщалось, что рэпер Loqiemean опроверг обвинения в ЛГБТ-пропаганде и донатах ВСУ после отмены концертов.

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