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Воля высказался о возможности ухода из Comedy Club

Известный российский комик, резидент Comedy Club на канале ТНТ Павел Воля ответил на вопрос о том, были ли у него когда-нибудь мысли покинуть проект или взять паузу. В интервью РБК Life он высказался о возможности ухода из шоу словами «какой смысл».

Воля высказался о возможности ухода из Comedy Club
© lenta.ru

«Comedy Club — моя любимая и родная сцена. Я всегда очень люблю выходить на нее», — заявил Воля.

Комик признался, что этот юмористический проект является для него самым сложным и тяжелым по сравнению с остальными. Он объяснил это тем, что на сцене Comedy Club нужно выступать с большим количеством шуток в минуту.

«Для меня это (участие в Comedy Club — прим. «Ленты.ру») каждый раз вызов. И опять же, когда ты что-то очень сильно любишь — какой смысл уходить из этого места или брать паузу?» — добавил он.

Ранее новый резидент Comedy Club Алексей Шальнов рассказал о сложностях работы в шоу. По его словам, новичкам, выступающим в программе, приходится сложно из-за неуверенности в себе. Также юморист заявил, что резиденты шоу сами понимают, на какие темы им можно и нельзя шутить.

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