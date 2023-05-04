Стас Костюшкин побрился налысо перед камерой

«После клипа с Еленой Блиновской вы мне столько всего нажелали, что, недолго думая, я — как персонаж фильма [режиссера] Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" — хочу сказать только одно: "Не надо! Я сам!"», — иронично подписал выложенный ролик артист. В кадре он бреет голову электрической машинкой.