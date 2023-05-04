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Стас Костюшкин побрился налысо перед камерой

Налысо побрился перед камерой и опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певец Стас Костюшкин. Причиной стало участие блогера Елены Блиновской в его клипе на песню «Королева».

Стас Костюшкин побрился налысо перед камерой
© РИА Новости

«После клипа с Еленой Блиновской вы мне столько всего нажелали, что, недолго думая, я — как персонаж фильма [режиссера] Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" — хочу сказать только одно: "Не надо! Я сам!"», — иронично подписал выложенный ролик артист. В кадре он бреет голову электрической машинкой.

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Фолловеров певца увиденное шокировало. Многие при этом постарались отреагировать на поступок артиста с юмором.

«Это теперь не Стас! Это [британский актер Джейсон] Стейтем Костюшкин!» — написал один из них.

Прокомментировал ролик и продюсер Иосиф Пригожин.

«Под меня решил постричься?» — обратился он к Костюшкину.

Премьера клипа на песню «Королева» с участием Блиновской состоялась 24 марта. После возбуждения в конце апреля в отношении нее уголовного дела за неуплату налогов, негативные комментарии посыпались и в адрес Костюшкина — за сотрудничество с «инфоцыганкой».

Ранее появилось сообщение о возможной отправке Блиновской в СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафона в соцсетях.

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