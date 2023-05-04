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Костюшкин побрился налысо после критики клипа с Блиновской

Певец Стас Костюшкин побрился налысо после критики из-за клипа с блогершей Еленой Блиновской. Как сообщает «Газета.Ru», видео он выложил в своих соцсетях.

Костюшкин побрился налысо после критики клипа с Блиновской
© РИА Новости

В ролике артист показал негативные комментарии, которые приходят к нему от хейтеров, и состриг волосы с помощью машинки.

Отметим, что премьера клипа «Королева» с участием блогерши состоялась еще 24 марта, однако особенное внимание на него обратили после того, как Блиновскую задержали.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию. Блиновская купила билеты на самолет в Казахстан, однако узнав о планируемом задержании, арендовала машину и пыталась выехать в Белоруссию. Задержали ее в Смоленской области. Позднее она признала свою вину и раскаялась, суд поместил ее под домашний арест.

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