Костюшкин побрился налысо после критики клипа с Блиновской

Певец Стас Костюшкин побрился налысо после критики из-за клипа с блогершей Еленой Блиновской. Как сообщает «Газета.Ru», видео он выложил в своих соцсетях.

В ролике артист показал негативные комментарии, которые приходят к нему от хейтеров, и состриг волосы с помощью машинки.

Отметим, что премьера клипа «Королева» с участием блогерши состоялась еще 24 марта, однако особенное внимание на него обратили после того, как Блиновскую задержали.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.