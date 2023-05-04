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Виктория Боня создает свой клуб знакомств: чем он будет отличаться от Tinder

Виктория Боня — очень деятельная девушка. Успевает все и даже больше! Воспитывает дочь, курсирует между тремя странами (МонакоДубайРоссия), готовится к переезду в одну из них, покоряет горы, дает интервью, ведет развлекательное шоу в Сети и обильно постит контетнт в запрещенном Инстаграме и Telegram. Да и в личной жизни у Виктории, как мы недавно узнали, все ок. И на достигнутом экс-звезда скандальной телестройки «Дом-2» точно не готова останавливаться!

Боня создает свой клуб знакомств вместо Tinder
© соцсети

Так, Виктория сообщила, что даже рада, что Tinder уходит из России, потому как давным-давно вынашивает идею создать свой проект в помощь одиноким сердцам. К чему, собственно, и приступает в ближайшее время. Тем более какой-никакой опыт в этом деле у Бони уже есть.

«Когда-то в запрещенной в России соцсети Инстаграм я создавала страницу знакомств, потом долго не понимала, как ее активировать», — посетовала девушка. Но теперь все будет иначе и задуманное Боня точно доведет до конца. «Когда как не сейчас?» — уверена она.

Подписчики реагируют кто во что горазд. «Это звучит интересно! Как замечательно, что ты придумала такое приложение! Я думаю, это будет очень полезно», «Вика, от тебя все прекрасно! Идея хорошая. Какая ты шикарная! Восторг»,

«Идите капусту сажать, чтобы народу было, что есть, вечно уставшие и отдыхающие», «Ты сперва у себя в жизни порядок наведи!», «Одинокая дама будет устраивать чужую личную жизнь. Это как идти к доктору без медицинского образования», «Суперидея. Жду своего принца на белом коне», «Идея хорошая, и думаю, что у Виктории все получится». Подоспели и первые идеи названия для приложения от подписчиков: Рутиндер и Тиндер и точка.

Ну а вы пошли бы искать свою судьбу в клубе знакомств Виктории Бони?

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