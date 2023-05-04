СМИ: Пугачева после возвращения в Россию отправилась в свой замок

Певица Алла Пугачева направилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь после возвращения в Россию. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в особняк Примадонна направилась сразу после прилета. Предположительно, недвижимость все еще принадлежит ей.

Ожидается, что Пугачева посетит похороны Валентина Юдашкина — они состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище. Посетит ли она прощание с Вячеславом Зайцевым, которое пройдет сегодня, 4 мая, в подмосковном Щелково, неизвестно.

Напомним, что информацию о приезде Пугачевой в Россию подтвердила ее помощница Елена Чупракова. В 2022 году Примадонна покинула страну и стала проживать в Израиле. Осенью она забрала документы детей из московской школы — сейчас они учатся в частной школе Израиля.