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СМИ: Пугачева после возвращения в Россию отправилась в свой замок

Певица Алла Пугачева направилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь после возвращения в Россию. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственные источники.

СМИ: Пугачева после возвращения в Россию отправилась в свой замок
© РИА Новости

Отмечается, что в особняк Примадонна направилась сразу после прилета. Предположительно, недвижимость все еще принадлежит ей.

Ожидается, что Пугачева посетит похороны Валентина Юдашкина — они состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище. Посетит ли она прощание с Вячеславом Зайцевым, которое пройдет сегодня, 4 мая, в подмосковном Щелково, неизвестно.

Напомним, что информацию о приезде Пугачевой в Россию подтвердила ее помощница Елена Чупракова. В 2022 году Примадонна покинула страну и стала проживать в Израиле. Осенью она забрала документы детей из московской школы — сейчас они учатся в частной школе Израиля.

Стас Барецкий купил замок Галкина* и Пугачёвой в Подмосковье за 450 млн рублей

Ранее о покупке замка Пугачевой заявлял шоумен Стас Барецкий. Там он якобы собирается построить «деловой похоронный центр». Кроме того, он пригрозил судом людям, которые сомневаются в его приобретении.

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