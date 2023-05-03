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Фронтмен «Коррозии металла» Лазоревич объяснил, зачем украл жилетку Князя из «КиШ»

Первый лидер и вокалист рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич заявил, что намеревался вернуть украденную им с выставки жилетку Андрея Князева из группы «Король и Шут». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фронтмен «Коррозии металла» объяснил, почему украл жилетку Князева
© Телеграм канал «Baza»

«Я взял ее вовсе не насовсем. Я взял, чтобы с ней пофотографироваться, и хотел вернуть. А меня взяли, скрутили руки и обвинили в краже. Как мне теперь выпутываться, я даже не знаю», — оправдался Лазоревич.

Он также продемонстрировал журналистам куртку Паука, основателя группы «Коррозия металла». По данным СМИ, Лазаревич объяснил свой поступок тем, что хотел проверить работу охраны выставки. Как сообщает издание, музыканта обвинили в краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Украденная им жилетка Андрея Князева сейчас находится у полицейских.

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы за кражу в особо крупном размере. По оценкам экспертов, жилетка стоит около миллиона рублей.

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась 2 марта 2023 года. Масштабная экспозиция рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции.

О краже стало известно 27 апреля.

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