СМИ: силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Панина
Правоохранители пришли с обыском в квартиру актера Алексея Панина. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, накануне правоохранительные органы возбудили против скандально известного актера уголовное дело по статье по 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
В рамках расследования дела было принято решение о проведении обыска по месту официальной регистрации Панина.
На месте выяснилось, что квартира принадлежит другим лицам - актер продал ее перед отъездом в США. Его вещей там также не оказалось - все ценное он забрал с собой перед тем, как покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что следственные органы завели дело на Панина за оправдание теракта на Крымском мосту.