СМИ: силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Панина

Правоохранители пришли с обыском в квартиру актера Алексея Панина. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, накануне правоохранительные органы возбудили против скандально известного актера уголовное дело по статье по 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

В рамках расследования дела было принято решение о проведении обыска по месту официальной регистрации Панина.

На месте выяснилось, что квартира принадлежит другим лицам - актер продал ее перед отъездом в США. Его вещей там также не оказалось - все ценное он забрал с собой перед тем, как покинуть Россию.