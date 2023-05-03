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СМИ: силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Панина

Правоохранители пришли с обыском в квартиру актера Алексея Панина. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Панина
© РИА Новости

По данным канала, накануне правоохранительные органы возбудили против скандально известного актера уголовное дело по статье по 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

В рамках расследования дела было принято решение о проведении обыска по месту официальной регистрации Панина.

На месте выяснилось, что квартира принадлежит другим лицам - актер продал ее перед отъездом в США. Его вещей там также не оказалось - все ценное он забрал с собой перед тем, как покинуть Россию.

На Алексея Панина возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что следственные органы завели дело на Панина за оправдание теракта на Крымском мосту.

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