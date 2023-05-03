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Концерты рэпера Loqiemean отменены в нескольких городах

Организаторы концерта рэпера Loqiemean (Локимин, настоящее имя Роман Худяков) в Перми заявили об отмене мероприятия. Об этом сообщают местные СМИ.

Концерт Loqiemean в Перми должен был пройти в концерт-холле «Свобода» 16 мая. Он не состоится «по не зависящим от организатора и артиста причинам», более того, заявлено, что отменен весь тур «Дипломат» в нескольких городах России. Всем желающим вернуть деньги за билет предлагают написать на электронную почту организаторов.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась на тур Худякова в Генпрокуратуру.

Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean

«Организация и проведение концертов Loqiemean грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России», — сказано в обращении.

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