Концерты рэпера Loqiemean отменены в нескольких городах

Организаторы концерта рэпера Loqiemean (Локимин, настоящее имя Роман Худяков ) в Перми заявили об отмене мероприятия. Об этом сообщают местные СМИ.

Концерт Loqiemean в Перми должен был пройти в концерт-холле «Свобода» 16 мая. Он не состоится «по не зависящим от организатора и артиста причинам», более того, заявлено, что отменен весь тур «Дипломат» в нескольких городах России. Всем желающим вернуть деньги за билет предлагают написать на электронную почту организаторов.