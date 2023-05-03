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Барецкий готов похоронить Зайцева в замке Пугачевой

Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что готов похоронить модельера Вячеслава Зайцева в купленном у певицы Аллы Пугачевой замке. Об этом сообщил сам Барецкий.

«Я готов забрать тело модельера Зайцева […] и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь», — рассказал Барецкий РИА Новости.

Он добавил, что хочет поставить Зайцеву памятник на территории замка.

Барецкий пригрозил судом сомневающимся в покупке им замка Пугачевой

Модельер Вячеслав Зайцев умер вечером 30 апреля, передает «Дни.ру». Стас Барецкий сообщил, что купил замок Пугачевой, пишет «Утро.ру». По словам шоумена, сделка обошлась в 450 миллионов рублей. Также Барецкий сообщил, что хочет сделать из замка крематорий.

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