Барецкий готов похоронить Зайцева в замке Пугачевой
Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что готов похоронить модельера Вячеслава Зайцева в купленном у певицы Аллы Пугачевой замке. Об этом сообщил сам Барецкий.
«Я готов забрать тело модельера Зайцева […] и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь», — рассказал Барецкий РИА Новости.
Он добавил, что хочет поставить Зайцеву памятник на территории замка.
Модельер Вячеслав Зайцев умер вечером 30 апреля, передает «Дни.ру». Стас Барецкий сообщил, что купил замок Пугачевой, пишет «Утро.ру». По словам шоумена, сделка обошлась в 450 миллионов рублей. Также Барецкий сообщил, что хочет сделать из замка крематорий.