Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что готов похоронить модельера Вячеслава Зайцева в купленном у певицы Аллы Пугачевой замке. Об этом сообщил сам Барецкий.

«Я готов забрать тело модельера Зайцева […] и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь», — рассказал Барецкий РИА Новости.

Он добавил, что хочет поставить Зайцеву памятник на территории замка.