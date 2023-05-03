Петросяна выписали из клиники

Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил, что его выписали из клиники, где он находился последние дни. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас чувствует он себя отлично. Он также добавил, что в больнице проходил плановую проверку здоровья.

Ранее появилась информация о том, что артиста госпитализировали. Якобы юморист почувствовал себя плохо и даже ударился головой. Однако сам Петросян опроверг эту информацию, подчеркнув, что проходит плановое обследование.