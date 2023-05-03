В соцсетях сообщили, что Алла Пугачева вернулась в Россию

В социальных сетях сообщили о возвращении Аллы Пугачевой в РФ. По данным Telegram-канала Real Cultras Z, певица только что приземлилась в аэропорту "Домодедово" - "частным бортом, без шума и помпы".

О целях визита певицы не сообщается, среди вариантов называются праздничные корпоративы или обсуждение полноценного возвращения эмигрировавшей артистки.

Впрочем, известно, что Пугачёва некогда была близка с модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, которые умерли с разницей в два дня - возможно, артистка хочет с ними проститься.