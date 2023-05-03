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В соцсетях сообщили, что Алла Пугачева вернулась в Россию

В социальных сетях сообщили о возвращении Аллы Пугачевой в РФ. По данным Telegram-канала Real Cultras Z, певица только что приземлилась в аэропорту "Домодедово" - "частным бортом, без шума и помпы".

В соцсетях сообщили, что Алла Пугачева вернулась в Россию
© РИА Новости

О целях визита певицы не сообщается, среди вариантов называются праздничные корпоративы или обсуждение полноценного возвращения эмигрировавшей артистки.

Впрочем, известно, что Пугачёва некогда была близка с модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, которые умерли с разницей в два дня - возможно, артистка хочет с ними проститься.

Пугачёва, как и её муж - иноагент Максим Галкин, покинули Россию в прошлом году и переехали в Израиль, отметившись рядом грубых высказываний в адрес россиян. Также известно, что они продают элитное имущество в РФ.

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