В соцсетях сообщили, что Алла Пугачева вернулась в Россию
В социальных сетях сообщили о возвращении Аллы Пугачевой в РФ. По данным Telegram-канала Real Cultras Z, певица только что приземлилась в аэропорту "Домодедово" - "частным бортом, без шума и помпы".
О целях визита певицы не сообщается, среди вариантов называются праздничные корпоративы или обсуждение полноценного возвращения эмигрировавшей артистки.
Впрочем, известно, что Пугачёва некогда была близка с модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, которые умерли с разницей в два дня - возможно, артистка хочет с ними проститься.
Пугачёва, как и её муж - иноагент Максим Галкин, покинули Россию в прошлом году и переехали в Израиль, отметившись рядом грубых высказываний в адрес россиян. Также известно, что они продают элитное имущество в РФ.