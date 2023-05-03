Блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела в ОАЭ после скандала с блокировкой ее счетов. Об этом пишет «Газета.ру».

На своей странице в соцсети она опубликовала видео из самолета, в котором сообщила, что улетает из Москвы в Дубай.