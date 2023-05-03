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Инстасамка покинула Россию после блокировки счетов

Блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела в ОАЭ после скандала с блокировкой ее счетов. Об этом пишет «Газета.ру».

На своей странице в соцсети она опубликовала видео из самолета, в котором сообщила, что улетает из Москвы в Дубай.

Ранее стало известно, что налоговая служба приостановила операции по счетам Зотеевой. Она подозревается в неуплате налогов. По некоторым данным, она задолжала налоговой 689 тысяч рублей. До этого были отменены несколько ее концертов.

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Напомним, Инстасамка находится в «черном списке» блогеров, которых проверяют на неуплату налогов и незаконную легализацию денежных средств. Также в список попали Егор Крид, Дина Саева, Гусейн Гасанов, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и другие.

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