Инстасамка покинула Россию после блокировки счетов
Блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела в ОАЭ после скандала с блокировкой ее счетов. Об этом пишет «Газета.ру».
На своей странице в соцсети она опубликовала видео из самолета, в котором сообщила, что улетает из Москвы в Дубай.
Ранее стало известно, что налоговая служба приостановила операции по счетам Зотеевой. Она подозревается в неуплате налогов. По некоторым данным, она задолжала налоговой 689 тысяч рублей. До этого были отменены несколько ее концертов.
Напомним, Инстасамка находится в «черном списке» блогеров, которых проверяют на неуплату налогов и незаконную легализацию денежных средств. Также в список попали Егор Крид, Дина Саева, Гусейн Гасанов, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и другие.