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Полиция допросила Киану Ривза из-за пропажи женщины

Правоохранительные органы пришли в дом канадского актера и кинорежиссера Киану Ривза и допросили его по делу о пропаже женщины. Об этом сообщает портал TMZ.

Полиция допросила Киану Ривза из-за пропажи женщины
© Lenta.ru

Сообщается, что перед этим в полицию поступил звонок. Мужчина рассказал по телефону, что его 27-летняя подруга давно не выходила на связь, и попросил проверить, все ли с ней в порядке. Он также назвал полную дату рождения девушки и какую машину она водила.

Однако когда полицейские пришли с проверкой, они были удивлены, увидев актера. Звезда «Джона Уика» вежливо пообщался с сотрудниками правоохранительных органов, рассказав, что ничего не знает о пропавшей женщине. Он также добавил, что она определенно не жила с ним. Отмечается, что инцидент мог быть ошибкой или розыгрышем.

Ранее сообщалось, что американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», пообещал убрать упоминание Киану Ривза в негативном контексте из будущих изданий своих мемуаров под названием Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

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