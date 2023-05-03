Полиция допросила Киану Ривза из-за пропажи женщины

Правоохранительные органы пришли в дом канадского актера и кинорежиссера Киану Ривза и допросили его по делу о пропаже женщины. Об этом сообщает портал TMZ.

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Сообщается, что перед этим в полицию поступил звонок. Мужчина рассказал по телефону, что его 27-летняя подруга давно не выходила на связь, и попросил проверить, все ли с ней в порядке. Он также назвал полную дату рождения девушки и какую машину она водила.

Однако когда полицейские пришли с проверкой, они были удивлены, увидев актера. Звезда «Джона Уика» вежливо пообщался с сотрудниками правоохранительных органов, рассказав, что ничего не знает о пропавшей женщине. Он также добавил, что она определенно не жила с ним. Отмечается, что инцидент мог быть ошибкой или розыгрышем.