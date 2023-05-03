"Почему самые близкие так рано уходят?! Может быть, чтобы становиться нашими ангелами-хранителями… Теперь, выходя на сцену, облачаясь в наряды, в сценические образы, я буду всегда советоваться с ним, как, собственно, делал это и при его жизни", - сказал Киркоров, добавив, что на каждом его шоу обязательно было что-то от Юдашкина.