Народный артист России Филипп Киркоров в беседе с mk.ru высказался о смертях модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, скончавшихся с разницей в два дня. Он назвал Юдашкина большим другом и настоящим солдатом, боровшимся с тяжелой болезнью.
"Почему самые близкие так рано уходят?! Может быть, чтобы становиться нашими ангелами-хранителями… Теперь, выходя на сцену, облачаясь в наряды, в сценические образы, я буду всегда советоваться с ним, как, собственно, делал это и при его жизни", - сказал Киркоров, добавив, что на каждом его шоу обязательно было что-то от Юдашкина.
Всего Юдашкин и Киркоров дружили почти 35 лет.
"Память о нем навсегда останется в моем сердце и в душе. А я хочу процитировать великую певицу, Женщину, которая поет, строчкой из ее песни: "Куда все уходят, куда?" Незаслуженно, рано, горько, несправедливо, жестко. Просто нет слов", - заключил он.
Киркоров имеет в виду песню своей экс-супруги Аллы Пугачевой "Куда все уходят?", изданную в 1995 году. Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал "мистикой" смерть Юдашкина вслед за Зайцевым.