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В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Loqiemean

Концерт рэпера Loqiemean, который был намечен на 14 мая в Екатеринбурге, пропал из афиш концерт-холла «Свобода». Об отмене в Москве, Самаре и Тюмени также сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Аналогичное заявление направлял донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев.

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Loqiemean
© РИА Новости

«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — заявила Мизулина.

Из «Яндекс Афиши» пропали списки городов, которые были включены в тур, кроме Алматы (Казахстан), также сейчас невозможно купить билеты на сайте рэпера.

«Возможно, билеты появятся позже, или электронные продажи закрыты», — говорится на официальном сайте.

Ранее рэпер Апачев потребовал отменить тур по России рэпера Loqiemean. Причиной стали ранние высказывания артиста, которые, по мнению донбасского музыканта, дискредитировали ВС РФ. Апачев направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минкульт, МВД и Администрацию президента.

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