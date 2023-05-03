В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Loqiemean

Концерт рэпера Loqiemean, который был намечен на 14 мая в Екатеринбурге, пропал из афиш концерт-холла «Свобода». Об отмене в Москве, Самаре и Тюмени также сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Аналогичное заявление направлял донбасский рэпер и военный корреспондент Аким Апачев.