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Стало известно о приостановке ФНС всех операции по счетам Инстасамки

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки
© соцсети

Ранее Инстасамка уже попадала в поле зрения правоохранителей. Прокуратура и Следственный комитет проверяли ее по делам, не связанным с экономическими преступлениями — ее подозревали в склонении к проституции и пагубном влиянии на детскую психику. Теперь же деятельностью Зотеевой заинтересовалась ФНС. Сейчас ее проверяют на неуплату налогов и незаконную легализацию средств.

Операции по счетам компаний Самойловой и Саевой приостановлены

Напомним, что о возможной проверке в отношении Зотеевой, а также других блогеров и исполнителей, вроде Оксаны Самойловой, Егора Крида, Гусейна Гасанова и других стало известно еще в конце апреля. Кроме того, концерты Инстасамки в Москве были отменены еще до этого, без объявления точной причины.

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