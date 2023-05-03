ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки

Стало известно о приостановке ФНС всех операции по счетам Инстасамки
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Инстасамка уже попадала в поле зрения правоохранителей. Прокуратура и Следственный комитет проверяли ее по делам, не связанным с экономическими преступлениями — ее подозревали в склонении к проституции и пагубном влиянии на детскую психику. Теперь же деятельностью Зотеевой заинтересовалась ФНС. Сейчас ее проверяют на неуплату налогов и незаконную легализацию средств.
Напомним, что о возможной проверке в отношении Зотеевой, а также других блогеров и исполнителей, вроде Оксаны Самойловой, Егора Крида, Гусейна Гасанова и других стало известно еще в конце апреля. Кроме того, концерты Инстасамки в Москве были отменены еще до этого, без объявления точной причины.