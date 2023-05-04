Любовный гороскоп на 5 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Если вторая половинка огорчит или разочарует вас, не спешите жестко реагировать. Звёзды говорят: если сможете сдержаться в этот день, убережете отношения от проблем в будущем. ТЕЛЬЦЫ Если любимый человек будет ждать вашего мнения, подумайте дважды, а то и трижды, прежде чем озвучивать его. Звёзды говорят, честность в этот день должна быть тщательно выверенной. БЛИЗНЕЦЫ Если вы находитесь в ссоре с партнером, в эту пятницу просто обязаны пойти на мировую. Причём первый шаг должен быть именно за вами, говорят звёзды. РАКИ Во многом именно от вас будут зависеть ваши отношения с избранником, говорят звёзды. 5 мая вы можете как возвысить их до небес, так и низвергнуть в пропасть. Решать вам. ЛЬВЫ Не верьте на слово представителям противоположного пола, призывают звёзды. 5 мая рядом с вами могут оказаться те, кто решит использовать ваше расположение в своих гнусных целях. ДЕВЫ Вторая половинка должна действовать самостоятельно в этот день. Даже если вам очень захочется ей помочь, держите себя в руках. Иначе можете испортить ей жизненный урок. ВЕСЫ Если любимый человек попытается устроить скандал, помешайте ему. Звезды разрешают вам в этот день действовать решительно и жестко. СКОРПИОНЫ Если вы готовите любимому человеку сюрприз, сделайте все для того, чтобы он не узнал об этом раньше времени. В противном случае придётся не радоваться, а оправдываться. СТРЕЛЬЦЫ Если рядом с вами окажутся соперники (или соперницы) не воспринимайте их враждебно. Лучше подумайте, как направить их энергию в нужное вам русло. У вас получится, говорят звёзды. КОЗЕРОГИ Если вы находитесь в поисках пары, в этот день вам нужно быть чуть более настойчивым, чем обычно. И не воспринимайте отказы близко к сердцу. Негативный опыт - это тоже опыт. ВОДОЛЕИ В эту пятницу вторая половинка не сможет вам помочь. И не потому, что не захочет, а потому, что 5 мая вы сами должны исправлять ситуацию. Иначе и с ней не справитесь, и отношения подпортите. РЫБЫ Если избраннику понадобится ваш совет или участие, не скупитесь, призывают звёзды. Постарайтесь в этот день проявить к нему искренний интерес. Только в этом случае можно ожидать ответных чувств. Фото: unsplash.com