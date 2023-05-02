Генпрокуратуру попросили отменить концерты Loqiemean

Лига безопасного интернета направила в Генпрокуратуру РФ обращение об отмене концертов рэп-исполнителя Романа Худякова, известного как Loqiemean. Соответствующий документ опубликовала во вторник в своем Telegram-канале глава организации Екатерина Мизулина.
"Обращение по исполнителю Loqiemean, выступившему против СВО, направлено в Генпрокуратуру", - написала она.
Согласно документу, прикрепленному к посту, Лиге безопасного интернета стало известно, что в нескольких городах РФ запланированы концерты в рамках тура артиста.
"Организация и проведение концертов Loqiemean грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России", - говорится в обращении.