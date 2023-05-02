Суд отменил приговор бизнесмену за избиение Прилучного

Калининградский областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семёнову , приговорённому к одному году и пяти месяцам исправительных работ за избиение актёра Павла Прилучного в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе», – сказано в сообщении суда.

Напомним, что инцидент произошёл между Павлом Прилучным и Владимиром Семёновым – владельцем калининградского клуба, который актёр посетил после съёмок. По словам актёра, Семёнов напал на него без видимой причины. В свою очередь, владелец клуба заявил, что актёр «махал в его сторону руками, требуя спарринга». Изначально суд обвинил Семёнова в умышленном причинении вреда здоровью по неосторожности. Предпринимателю назначили один год и пять месяцев исправительных работ.