В Калининграде отменили приговор по делу об избиении актера Прилучного

В Калининграде отменили приговор по делу об избиении известного актера Павла Прилучного, сообщает областной суд в своем Telegram-канале.

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Напомним, драка между актером и местным жителем произошла в калининградском ночном клубе. Прилучный прилетал в город, чтобы дать показания против обидчика.

По приговору Ленинградского районного суда местного жителя признали виновным и приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства.