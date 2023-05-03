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В Калининграде отменили приговор по делу об избиении актера Павла Прилучного

В Калининграде отменили приговор по делу об избиении известного актера Павла Прилучного, сообщает областной суд в своем Telegram-канале.

В Калининграде отменили приговор по делу об избиении актера Прилучного
© Российская Газета

Напомним, драка между актером и местным жителем произошла в калининградском ночном клубе. Прилучный прилетал в город, чтобы дать показания против обидчика.

По приговору Ленинградского районного суда местного жителя признали виновным и приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства.

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе. Апелляцию на приговор подали государственный обвинитель, апелляционные жалобы - представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.

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