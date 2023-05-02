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В Петербурге прекращено расследование гибели участницы "Дома-2" Анастасии Кочервей

Следственный комитет прекратил расследование гибели экс-участницы проекта «Дома-2» Анастасии Кочервей, чье тело нашли в августе прошлого года на берегу Финского залива. Об этом сообщает 78.ru.

Прекращено расследование гибели участницы "Дома-2" Анастасии Кочервей
© кадр видео

По данным источника, правоохранители не нашли в произошедшем состава преступления. Кроме того, следователи опровергли причастность к смерти Кочервей таксиста, который последним видел девушку живой.

Напомним, останки Кочервей были найдены 13 августа прошлого года на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Ее личность установили в октябре с помощью ДНК-экспертизы.

Ранее следствие выяснило, что перед смертью звезда «Дома-2» Кочервей принимала наркотики.

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