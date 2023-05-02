$79.96-0.5587.66-0.72

Пригожин назвал «мистикой» смерть Юдашкина вслед за Зайцевым

Смерть модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева с разницей в два дня является «мистикой». Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» сделал продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин назвал «мистикой» смерть Юдашкина вслед за Зайцевым
© РИА Новости

«У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика», — сказал он.

Напомним, что о смерти Юдашкина стало известно сегодня, 2 мая. Ему было 59 лет. Причиной гибели стал рак почки, с которым он боролся с 2016 года. При этом за два дня до этого, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался Зайцев. Он страдал от болезни Паркинсона.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий