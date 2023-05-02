Пригожин назвал «мистикой» смерть Юдашкина вслед за Зайцевым

Смерть модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева с разницей в два дня является «мистикой». Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» сделал продюсер Иосиф Пригожин .

«У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика», — сказал он.

Напомним, что о смерти Юдашкина стало известно сегодня, 2 мая. Ему было 59 лет. Причиной гибели стал рак почки, с которым он боролся с 2016 года. При этом за два дня до этого, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался Зайцев. Он страдал от болезни Паркинсона.