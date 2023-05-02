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Фанатка Киркорова набросилась на артиста во время его концерта

Поклонница российского эстрадного певца Филиппа Киркорова набросилась с объятиями на артиста во время его концерта. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию «Экспресс Газеты».

Фанатка Киркорова набросилась на артиста во время его концерта
© ТАСС

По данным издания, исполнитель принимал цветы от слушателей, когда на него набросилась фанатка. Оттаскивать от поп-звезды девушку пришлось охранникам. Она объяснила свой поступок тем, что очень любит Киркорова и является его фанаткой.

Ранее Филипп Киркоров объяснил свое появление в колготках на сцене во время своего выступления в Казахстане. Поп-исполнитель заявил, что сильно похудел, из-за чего во время концерта в Алма-Ате танцоры балета стащили с него лишний предмет гардероба. Случившееся, по словам музыканта, удивило его самого.

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