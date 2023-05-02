Фанатка Киркорова набросилась на артиста во время его концерта

Поклонница российского эстрадного певца Филиппа Киркорова набросилась с объятиями на артиста во время его концерта. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию «Экспресс Газеты».

По данным издания, исполнитель принимал цветы от слушателей, когда на него набросилась фанатка. Оттаскивать от поп-звезды девушку пришлось охранникам. Она объяснила свой поступок тем, что очень любит Киркорова и является его фанаткой.