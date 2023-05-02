Экс-директор Дома моды Зайцева назвал наследника модельера

Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин заявил, что наследство модельера получит его сын Егор. Об этом Головин рассказал «Газете.ру».

Собеседник издания назвал «смешной» версию, что на состояние Зайцева может претендовать семья Гарафутдиновых, члены которой были близки к модельеру. История широко обсуждалась в СМИ, весной 2021 года глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручал провести проверку в отношении «группы людей, снимающих видео с Зайцевым в социальную сеть», и убедиться, что модельера не используют для личного обогащения.

«Это просто смешно. Наследником является Егор, он сейчас все унаследует через полгода. Бетон и стены в центре Москвы десять тысяч метров», - заявил Головин.

Он подчеркнул, что его волнует не наследство, а то, удастся ли сохранить творческое наследие Зайцева.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет.