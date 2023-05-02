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Экс-директор Дома моды Зайцева назвал наследника модельера

Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин заявил, что наследство модельера получит его сын Егор. Об этом Головин рассказал «Газете.ру».

Экс-директор Дома моды Зайцева назвал наследника модельера
© РИА Новости

Собеседник издания назвал «смешной» версию, что на состояние Зайцева может претендовать семья Гарафутдиновых, члены которой были близки к модельеру. История широко обсуждалась в СМИ, весной 2021 года глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручал провести проверку в отношении «группы людей, снимающих видео с Зайцевым в социальную сеть», и убедиться, что модельера не используют для личного обогащения.

«Это просто смешно. Наследником является Егор, он сейчас все унаследует через полгода. Бетон и стены в центре Москвы десять тысяч метров», - заявил Головин.

Он подчеркнул, что его волнует не наследство, а то, удастся ли сохранить творческое наследие Зайцева.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет.

Головин заявил, что организацией прощания с модельером занимаются его родственники.

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